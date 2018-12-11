طولان يجهز الاتحاد لمواجهة سموحة..وقمر مُهدد بالغياب

الإسكندرية- أميرة فتحى:

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى معسكراً مغلقاً اليوم بأحد فنادق برج العرب استعداداً لمواجهة فريق نادى سموحة غدا الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ١٧ بالدورى بستاد برج العرب.

وكان الأخضر قد أنهى تدريباته أمس فى حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى الذى قرر ومجلس إدارته مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين عقب إقصاء

سموحة من بطولة كأس مصر والصعود الى دور الثمانية لتشجيعهم على مواصلة قطار الفوز.

ومن جانبه أكد الكابتن حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد السكندرى أن مواجهة سموحة فى الدورى تختلف عن مواجهته الأسبوع الماضى بالكأس، خاصة بعد عودة مهاجميه وكذلك حارس المرمى الأساسى

له مما يزيد من قوة سموحة الهجومية.

وتابع طولان بأنه ولاعبى فريقه يبذلون كل الجهد من أجل اجتياز المرحلة الأخيرة من القسم الأول من الدورى، والمتبقي لها مباراة وحيدة أمام فريق المقاولون حتى يتسنى له إعداد الفريق.

فى سياق متصل، علمت «الوفد» أن مشاركة اللاعب خالد قمر مهاجم الفريق لم تحسم نتيجة لإصابته الأخيرة والتى حالت دون مشاركته مع فريقه فى مباراته أمام سموحة بالكأس وأنه مازال يتلقى العلاج اللازم.