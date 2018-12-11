مفاوضات الأهلي مع ستيف بروس مهددة بالفشل

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أصبحت مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيف بروس، المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا، مهددة بالفشل بشكل نهائي.
كانت أنباء ترددت حول اقتراب ستيف بروس من قيادة فريق الأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، المُقال من منصبه كمدير فني يوم 22 نوفمبر الماضي،بعد الخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.
وعلى رغم الأنباء التي ترددت حول وصول بروس إلى مصر، اليوم الثلاثاء، للتفاوض مع الأهلي، إلا أن بروس لن يحضر إلى مصر بحسب مصدر مسئول داخل
وأكد المصدر، الذي رفض نشر اسمه، أن المفاوضات في طريقها للفشل لأكثر من سبب، أولها تفاوت المطالب المالية بين ما يريده بروس، ويتخطى راتبه الشهري حاجز الـ200 ألف يورو، وبين قدرات الأهلي، وثانيًا تلقي بروس عروضًا من أندية إنجليزية أخيرًا وثالثًا تفاوض أكثر من مصدر معه من جانب الأهلي، وهو ما أثار استياء ستيف بروس.
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