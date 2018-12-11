اليوم.. العين يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة تيم ويلينجتون

يلتقى نادى العين الإماراتى مع تيم ويلينجتون النيوزيلندي بطل دورى أبطال أوقيانوسيا فى افتتاح كأس العالم للأندية التى تستضيفه الإمارات خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر الجارى.

موعد مباراة العين الإماراتى ضد تيم ويلينجتون النيوزيلندي فى كأس العالم للأندية

تنطلق المباراة فى الخامسة والنصف مساء غدٍ الأربعاء بملعب "هزاع بن زايد"، بمدينة "العين" الإماراتية بحضور السويسرى جيان انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم وبعض القيادات التنفيذية بدولة الإمارات.

وتعد هذه المرة الرابعة التى تستضيف فيها دولة الإمارات فعاليات بطولة كأس العالم للأندية، بعدما سبق أن استضافت نسختى 2009، 2010، 2017.

يشارك في البطولة 7 أندية، هى العين (الإمارات)، الترجى التونسى (تونس)، ريال مدريد (إسبانيا)، وادالاخارا (المكسيك)، تيم ويلينجتون (نيوزيلندا)، أنتلرز (اليابان)، وريفر بليت (الأرجنتين).

مباراة العين الإماراتى ضد تيم ويلينجتون النيوزيلندي

يسعى العين الإماراتى المحترف ضمن صفوفه المصرى حسين الشحات الذى يشارك فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى فى تاريخه، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز فى ضربة البداية والصعود للدور ربع النهائى من منافسات البطولة، ومواجهة الترجى التونسى بطل دورى أبطال أفريقيا.