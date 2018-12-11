شكرا لقرائتكم خبر إيلتون يحرك القادسية بتغريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري _ الدمام

ابتكر المحترف البرازيلي بصفوف القادسية إيلتون جوزيه طريقة جديدة لمغازلة إدارة ناديه للنظر في تجديد عقده الذي قارب على الانتهاء، وذلك عبر تغريدة أطلقها أمس في حسابه بتويتر قدم من خلالها المقطع الشهير (علمني.. لا تخليني.. أقعد أمشي.. لاني مقيد ولاني بمفكوك).

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وتفاعل رئيس القادسية مساعد الزامل سريعا مع تغريدة إيلتون، مؤكدا للاعب في حسابه بتويتر محافظة النادي عليه واستمراره معه، حيث كتب «Elton voce é o nosso filho .. إيلتون.. أنت ابننا».