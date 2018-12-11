11 فريقا عالميا تشعل سباقات الفورمولا إي في الدرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة تنطلق منافسات الموسم الخامس من سباقات الفورمولا إي في الدرعية (الدرعية 2018) ابتداء من الخميس المقبل 13 ديسمبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، بمشاركة 11 فريقا عالميا تتنافس في مضمار يبلغ طوله 2.495 كلم باستخدام سيارات الجيل الثاني من الفورمولا إي (Gen2). الفرق المشاركة في السباق فريق إتش دبليو إيه (HWA) الشركة التابع لها: مرسيدس البلد: ألمانيا السائقان: جاري بافيت (بريطاني) ستوافيل فاندورن (بلجيكي) فريق أودي سبورت إيه بي تي شيفلر (Audi Sport ABT Schaeffler) الشركة التابع لها: أودي السائقان: دانييل آبت (ألماني) لوكاس دي غراسي (برازيلي) فريق بي إم دبليو أندريتي أوتو سبورت (BMW I Andretti Autosport) الشركة التابع لها: بي إم دبليو البلد: ألمانيا السائقان: أليكساندر سيمز (بريطاني) أنتونيوو فيلكس دا كوستا (برتغالي) فريق إنفجن فيرجين ريسينج (Envision Virgin Racing) الشركة التابع لها: إنفجن للطاقة وستستخدم سيارات أودي البلد: بريطانيا السائقان: سام بيرد (بريطاني) روبن فرينجنز (هولندي) فريق باناسونيك جاكوار ريسينج (Panasonic Jaguar Racing) الشركة التابع لها: جاكوار البلد: بريطانيا السائقان: نيلسون بيكيت جونيور (برازيلي) ميتش إيفانز (نيوزيلندي) فريق إن آي أو فورمولا إي (NIO Formula E) الشركة التابع لها: إن آي أو الصينية البلد: بريطانيا السائقان: أوليفر تيرفي (بريطاني) لوكا فيليبي (إيطالي) فريق دي إس تاتشيتا فورمولا إي (DS Techeetah Formula E) الشركة التابع لها: تشاينا ميديا كابيتال البلد: الصين السائقان: أندريه لوتيرير (ألماني) جان إريك فيرغن (فرنسي) فريق نيسان إي.دامز (Nissan E.DAMS) الشركة التابع لها: نيسان البلد: اليابان السائقان: أليكسندر ألبون (تايلاندي) سيباستيان بويمي (سويسري) فريق دراجون ريسينج (Dragon Racing) الشركة التابع لها: جاي بنسك للإعلام وسيجيت تكنولوجي البلد: أمريكا السائقان: ماكس جانتر (ألماني) خوسيه ماريا لوبيز (أرجنتيني) فريق فينتوري فورمولا إي (Venturi Formula E) الشركة التابع لها: فينتوري البلد: فرنسا - موناكو السائقان: فيليب ماسا (برازيلي) إدواردو موراتارا (سويسري) فريق ماهيندرا ريسينج (Mahindra Racing) الشركة التابع لها: ماهيندرا أند ماهيندرا البلد: الهند السائقان: جيروم دامبروزيو (بلجيكي) باسكال ويرلين (ألماني)



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