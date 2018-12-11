شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شريف "جناح الأهلى الطائر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد شريف لاعب الأهلى فى إثبات الذات مع فريقه خلال الفترة الأخيرة لما يقدمه من مستويات طيبة بين مباراة وأخرى. وقدم محمد شريف جناح النادى الأهلى مؤخرًا واحدة من أفضل مبارياته أمام طلائع الجيش فى الدورى، ليثبت أقدامه بقوه فى قائمة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة. ويرصد ”الخليج 365” صور توضح ملامح الحماس والإصرار لدى الجناح الطائرة للأهلى:

حماس محمد شريف

محمد شريف 2

محمد شريف 3

محمد شريف فى صورة سيلفى

محمد شريف و خطيبته

محمد شريف

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شريف "جناح الأهلى الطائر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .