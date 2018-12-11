شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المباراة.. عماد دونجا أحسن لاعب فى مباراة بيراميدز وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز عن حصول لاعبه نبيل عماد، الشهير بـ"دونجا" على لقب رجل مباراة فريقه أمام نادى حرس الحدود.

وكان فريق بيراميدز قد استطاع الفوز على نادى حرس الحدود بنتيجة "3/1" فى اللقاء الذى جمع بينهما ضمن مباريات الدورى العام لكرة القدم.



نادى براميدز

وقال نادى بيراميدز عبر حسابه على "انستجرام": "بالتأكيد صاحب الهدف الخيالى نبيل عماد دونجا، هو رجل مباراة اليوم أمام الحرس".