شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه تُنهى صفقة حسين الشحات للأهلي بعد مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو النادى الأهلى من ضم حسين الشحات لاعب نادى العين الإماراتي، بعدما حصل مسئولو الإدارة الحمراء على وعد من نظرائهم فى النادى الإماراتى بإتمام الصفقة عقب كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى الإمارات خلال ديسمبر الجارى.

وفى هذا الشأن قال مصدر فى القلعة الحمراء إن الأهلى أنهى اتفاقه مع الشحات على العودة للدورى المصرى لكن هذه المرة عبر بوابة القلعة الحمراء وليس ناديه السابق مصر المقاصة، وأوضح المصدر أن إدارة الاهلى رصدت مبلغا كبيرا لإتمام الصفقة خاصة فى ظل الحاجة المُلحّة لضم اللاعب فى انتقالات يناير الشتوية المقبلة .

وأوضح المصدر الأهلاوى أن إدارة نادى العين أبدت مرونة مؤخرًا فى الاستغناء عن خدمات الشحات بعد التعاقد مع لاعب الوسط المالى تونجو حامد دومبيا وقيده فى قائمة الفريق لمدة موسمين بجانب مفاوضات النادى الإماراتى مع لاعبين أجانب آخرين بشكل يُجبره على التخلّى عن بعض لاعبيه الأجانب ومنهم حسين الشحات، وأكد المصدر أن الأهلى ينتظر مشاركة الشحات مع العين بمونديال الأندية وبعدها سيتم إعلان الصفقة وربما يتم الإعلان عن الصفقة قبل هذا الموعد إذا سارت المفاوضات فى طريقها الصحيح الذى يتم التخطيط له حاليًا من خلال دفع مبلغ يقترب من 30 مليون جنيه لإتمام الصفقة.