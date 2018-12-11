شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الرياضة يكرم منتخب السرعة الحاصل على بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطنى لكرة السرعة الحاصل على بطولة العالم للكبار والناشئين رقم 29، التى أقيمت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2017، وبطولة العالم للكبار والناشئين لكرة السرعة التى أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الماضي.

كما يكرم وزير الشباب والرياضة، الجهاز الفنى والإدارى بحضور مجلس ادارة الاتحاد برئاسة المستشار عمرو حسين فى ديوان عام الوزارة .