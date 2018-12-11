شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفوز جاريدو فى المواجهة الثالثة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره الرجاء المغربى فى إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية، فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد محمد الخامس. وتٌعد مباراة اليوم هى ثالث المواجهات التى يخوضها جاريدو المدير الفنى للرجاء أمام فريق الإسماعيلى، حيث سبق وألتقى جاريدو مع الدراويش مرتين حين كان مديرًا فنيًا للنادى الأهلى. انتهت المواجهتان بتعادل الأهلى بقيادة جاريدو مع الإسماعيلى، ولم يحقق جاريدو الفوز على الدراويش فى أى لقاء من قبل.

المواجهة الأولى كانت يوم 22 أكتوبر عام 2014، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، بالجولة الخامسة من مسابقة الدورى.

المواجهة الثانية كانت يوم 8 أبريل 2015، بالجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق سجل هدف الأهلى مؤمن زكريا، بينما هدف الإسماعيلى أحرزه عمرو السولية. ولكن هل يتمكن جاريدو من تحقيق الفوز فى المواجهة الثالثة أمام الإسماعيلى من بوابة الرجاء المغربى .