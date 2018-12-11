شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: الزمالك طلب 10 آلاف متفرج فى لقاء القطن التشادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن ملعب بتروسبورت يستضيف لقاء الزمالك والقطن التشادي السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية.

وقال سويلم خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة، عبر شاشة الأولى: "الزمالك طلب 10آلاف متفرج لحضور اللقاء المقرر إقامته بملعب بتروسبورت".

وعن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قال سويلم: "ملعب وتوقيت مباراة السوبر مازال غامضا حتى الآن في ظل ضغط المباريات الإفريقية والمحلية".

وأكد سويلم المدير أن أزمة ملعب مباراة المصري والداخلية بالجولة السابعة عشر للدوري لم تكن في الحسبان، موضحًا أن ملعب هيئة قناة السويس قد يكون الملعب الذي يستضيف مباريات الفريق البورسعيدى المحلية حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعادل المصري مع الداخلية بهدف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري.