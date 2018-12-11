شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: مانويل جوزيه أفضل من دربني في كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الأسطورة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، والإسماعيلى الحالى، بالبرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى، مؤكدًا إنه من أفضل المدربين الذين تدرب معهم خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة.

قال الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "طول عمري بقول أن جوزيه أحسن من تدربت معه في كرة القدم، وكذلك هو يقول أنني أفضل حارس شاهده طوال حياته"

أضاف: "أتذكر موقف حدث بعد كأس الأمم 2006 وكنت حينها تصديت لركلتي جزاء وساهمت في التتويج باللقب وحصلت على لقب أفضل حارس فى البطولة، وحينها كان هناك أزمة بيننا وكنت واقف مع الكابتن أحمد ناجي فقال لي: "يا حضري عندنا ماتش السوبر لو ماكسبتناش زي المنتخب هقطع رقبتك.. وبالفعل وصلنا فى لقاء السوبر لركلات الجزاء أمام الجيش الملكي ونجحت في التصدي لثلاثة ركلات وحصدنا اللقب".

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