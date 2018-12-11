شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يعسكر بالنمسا يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين إقامة معسكر خارجى للاعبى المنتخب فى الفترة من 7 إلى 15 يناير المقبل بالنمسا. يأتى إقامة المعسكر فى إطار خطة الإعداد التى وضعها مسئولو الاتحاد للاعبى المنتخب استعدادًا للبطولات المقبلة وكخطوة فى بداية الطريق نحو الأولمبياد . ويٌعد هذا المعسكر هو الأول تحت قيادة سيد أبو ميدان بعد توليه المسئولية الفنية للمنتخب.

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