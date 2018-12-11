شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يعيد "كهربا" لصفوف المنتخب بعد "وساطة" الدوليين لإزالة صورة كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك، من العودة إلى صفوف المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، بعد وساطة عدد من اللاعبين الدوليين لدى المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب من أجل محو الصورة السلبية التى صدرها البعض عن اللاعب للمدير الفنى خاصة بعد الواقعتين التى قام بهما سواء مع الأرجنتينى هيكتور كوبر فى المباراة الأخيرة له مع الفراعنة أمام السعودية بالمونديال الماضى فى روسيا، والإشارة السلبية تجاه المدير الفنى السابق للفراعنة أو توجيه إشارات نحو الجهاز الحالى خلال متابعة مباراة فريقه ضد حرس الحدود فى بتروسبورت.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل جهاز الفراعنة، دخل عدد من لاعبى المنتخب الوطنى فى حديث مع خافيير أجيرى للتأكيد إن اللاعب يشعر بالندم على موقفه مع كوبر ويرغب فى محو تلك الصورة السلبية بالالتزام والتألق مع فريقه حتى يخطف أنظار جهاز المنتخب إليه كما دخل هؤلاء اللاعبون فى حديث مع كهربا للتأكيد على ضرورة مواصلة التألق وتحفيزه حتى يكون محلا لأنظار جهاز المنتخب فى المعسكر المقبل.