شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدى يخضع لعملية الرباط الصليبى بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى أحمد مجدى، لاعب فريق الجونة، جراحة الرباط الصليبى بأحد مستشفيات مدينة الغردقة، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الأهلى بالجولة الماضية ببطولة الدورى الممتاز . كان أحمد مجدى تعرض لإصابة قوية بعدما التحم معه كريم نيدفيد لاعب الأهلى، ليغادر أرض الملعب فى سيارة الإسعاف وخضع اللاعب للأشعة التى أكدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى . كان فريق الجونة قد خسر أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة التى أقيمت على ملعب السلام ببطولة الدوري.

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