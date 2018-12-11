شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض دخول "مزاد" حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو نادى الزمالك، الدخول فى صفقة حسين الشحات لاعب العين الإماراتى، والمرشح بقوة للانتقال للنادى الأهلى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعدما طالبت بعض الأصوات بالتفاوض مع اللاعب وناديه لضمه فى ظل تألقه الملفت منذ انضمامه للعين سواء على سبيل الإعارة أو بعد شراء عقده بشكل نهائى من نادى مصر المقاصة.

جاء رفض مسئولو الزمالك التفاوض مع الشحات لسببين الأول أن الصفقة ستتكلف مبالغ مالية ضخمة فى ظل العروض المقدمة للاعب حيث لن يكون الأهلى المنافس الوحيد للأبيض لإتمام الصفقة لدخوله دائرة اهتمامات بعض الأندية السعودية على رأسها اتحاد جدة ما سيزيد من المزاد على اللاعب بخصوص القيمة المالية .

بينما السبب الثانى لرفض الدخول فى الصفقة هو إعلان الشحات رغبته فى اللعب للنادى الأهلى وهو ما سبق وأكده قبل انتقاله لنادى العين الإماراتى وبالتالى يخشى مسئولو الزمالك أن يضعهم اللاعب فى وضع محرج برفض إتمام الصفقة من الأساس.