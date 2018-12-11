الحضري: لن أصبح رئيساً للأهلي أو عضواً.. وسأعمل مديراً فنياً أو مدرباً للحراس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضرى الحارس الأسطورى السابق لمنتخب مصر وفريق الإسماعيلى الحالى، عن هدفه ووجهته بعد إعلان إعتزال الساحرة المستديرة بشكل نهائى.

وأكد السد العالى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه لن يفكر إطلاقًا فى الترشح على منصب إدارى بالنادى الأهلى سواء على مقعد الرئاسة أو عضوية المجلس، قائلاً: "لا.. هذا خارج حساباتي، فأنا هدفي العمل في مجال كرة القدم سواء مدربًا أو مديرًا للكرة أو مدربًا للحراس، لكن المجال الإداري ليس من اختصاصاتي.

تابع حديثه: "أفكر حاليًا فى العمل مديرًا فنيًا أو مدربًا لحراس المرمى أو مديرًا للكرة، وهناك أفكار تراودني بالعمل فى مجال الإعلام، لكنني لم استقر حتى الآن على شئ".

إنتظروا حوار ساخن لا يخلوا من الصراحة للسد العالى على ”الخليج 365”..