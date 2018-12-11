شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري: الجوهرى هددنى" بالطرد من المنتخب بسبب "قلبه وشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح عصام الحضري حارس مصر الأسطورى، خزائن أسراره وذكرياته، وتحدث عن موقف لا يمكن أن ينساه مع الراحل محمود الجوهرى المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى.

قال الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "الله يرحمه.. تعبت معاه كتير وأسسنى صح حتى أصبحت حارس مرمى الأهلي الأساسي ثم منتخب مصر، وتعلمت منه الصبر والروح والهدف".

تابع السد العالى حديثه: "هناك موقف لن أنساه مع الجوهرى: "كان بيتضايق مني لما بقلب وشي علشان ملعبتش، وفي مرة قالي يا حضري لو حصل منك الموقف ده تاني همشيك ومش عايزك تاني".

إنتظروا حوار ساخن لا يخلوا من الصراحة للسد العالى على ”الخليج 365”..