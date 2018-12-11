شكرا لقرائتكم خبر عن لطيف: مصر تواجه نيجريا قبل نهائى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد لطيف عضو اتحاد الكرة و المشرف على منتخب الكرة الشاطئية أنه تقرر مواجهة نيجيريا يوم الثلاثاء في الدور قبل النهائى لأمم أفريقيا للكرة الشاطئية.

ووجه لطيف الشكر للجهاز الفنى لمنتخب الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق واللاعبين بعد الفوز على أقوى منتخبات البطولة المغرب ، ومنتخب مدغشقر بطل أمم أفريقيا 2015 .

تابع لطيف أنه تلقى تهنئة من هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و أحمد شوبير نائب الجبلاية والأعضاء بعد تاهل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائى ، مؤكداً أن هدف الفراعنة هو التأهل لكأس العالم بأوروجواي.

كما أشاد لطيف بالمجهودات المبذولة لتنظيم البطولة ووجه الشكر إلى محافظ جنوب سيناء خالد فوده ، مؤكداً أن التنظيم يلقى تأييد مسئولو الاتحاد الأفريقي.