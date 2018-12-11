شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الرجاء المغربى فى لقاء "الفرصة الأخيرة" بكأس زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الإسماعيلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرجاء المغربى باستاد محمد الخامس فى إطار مباريات إياب دور الستة عشرة للبطولة العربية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى، ويحتاج الدراويش للفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الاسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية، ولحصد إحدى البطولات التى يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك فى ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدوري.

ويدخل الإسماعيلى مباراة الليلة منتشيًا بتأهله لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا مُتخطيًا عقبة ماسيجير البوروندى بمجموع المباراتين 3-1 وضرب الدراويش موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32 ، ويتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء .

وتعد مباراة الليلة هى المباراة الأخيرة للبرازيلى يوسف فييرا مع الدراويش بعد أن أبلغ إدارة الاسماعيلى بعزمه الرحيل عن منصبه لظروف أسرية، وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويأمل فييرا أن ينجح لاعبوه فى تخطى عقبة الرجاء المغربى بطل الكونفدرالية وطالب المدير الفنى لفريق للإسماعيلى مدافعيه بتخصيص رقابة على اهم لاعبى الرجاء وعلى رأسهم محمود بنحليب هداف كاس الكونفدرالية ومحسن ياجورو، وزكرياء حدراف، وتابع المدرب البرازيلى تسجيلات للفريق المغربى لاسيما ببطولة كأس الكونفدرالية، حيث سجل الثلاثى حضورهم القوى فى هذه المسابقة، إذ تمكنوا من تسجيل 25 هدفًا أى أكثر من ثلثى أهداف الفريق بالبطولة التى حصدوا فيها اللقب على حساب فيتا كلوب.

ومن جانبه أكد الإسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى لفريق الرجاء المغربى معرفته بالإسماعيلى جيدًا، وقال للاعبين: "سنواجه فريقًا كبيرًا، أصبح أفضل بعد تولى البرازيلى جورفان فييرا الإدارة الفنية للفريق، المباراة ستتخطى حاجز كرة القدم نظرًا لعشق الشعبين للكرة بشكل كبير، مضيفًا الدراويش يضم لاعبين مميزين وأهم ما يميزه هو جماعية الأداء ولا يعتمد على النجم الأوحد، سنلعب المباراة من أجل خطف الفوز واستكمال النتائج المميزة التى نحققها خلال الفترة الحالية".

واصطحبت بعثة الإسماعيلى فى المغرب أحذية المطر للاعبين فى ظل التغير المناخى الذى تشهده مدينة الدار البيضاء ،حيث من المتوقع وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط الأمطار أثناء المباراة.