شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ثنائية الطلائع ليست الأولى فعلها مروان محسن سابقا 4 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، ثنائية الفوز لفريقه في شباك طلائع الجيش، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمؤجلات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين .

ثنائية مروان كانت هى الأولى مع النادي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، ولكنها تعد الخامسة للمهاجم الدولى، حيث سبقها 4 ثنائيات، سجلها في أربع مناسبات سابقة بواقع مرتين مع بتروجت أمام مصر المقاصة بالدوري وطنطا بكأس مصر، كما سبق وسجل هدفين أمام النيجر وتشاد مع المنتخب الوطنى.

مروان محسن رفع رصيده من الأهداف مع النادي الأهلي خلال الموسم الجاري إلى ثلاثة أهداف في الموسم الجاري، خلال خمس مباريات شارك فيها مروان مع الأهلي في الدوري العام، حيث جاءت أهداف مروان الثلاثة كالتالي:

هدف في الاتحاد السكندريثنائية في طلائع الجيش