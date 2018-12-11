شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز الدراويش ونصائح هيديكوتى.. هذه أسرار يذيعها محسن صالح عن مشواره التدريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المدربين البارزين الذين سطروا تاريخاً مع تدريب المنتخب والأندية المصرية، الكابتن محسن صالح، وهو أحد المدربين القلائل فى تاريخ الكرة المصرية، الذين استطاعوا اقتناص بطولة الدورى العام من الأهلى والزمالك لصالح نادى الإسماعيلى.

واستغل محسن صالح حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر، للكشف عن بعض أسرار مشواره التدريبى، حيث تحدث عن سر اللياقة البدنية العالية التى كان يتمتع بها لاعبى الإسماعيلى، وقت تدريبه للدراويش.

وقال صالح: "سر اللياقة البدنية العالية التى كانت تميز الجيل الذهبى الحديث للإسماعيلى (الجيل الأصلي هو جيل رضاوشحته والعربى) كان الفريق يتدرب مرة كل أسبوعين علي التبات الرملية العاليه التى كانت تتمركز خلفها قواتنا المسلحه أمام خط بارليف وكانت هناك مكافأه(١٠ج) للثلاث لاعبين الأسرع صعودا ونزولا".

وأضاف قائلاُ: "سر يذاع لأول مرة فريق الإسماعيلى كان دائما فى معسكرمغلق لوجود موتيل فالنادى، كنا أسرة ولكسر حدة الملل كنت أنظم مسابقات ترفيهية للاعبين فى تنس الطاولة والبلياردو وكنت أوزع مكافآت وهدايا للفائزين، مرة طلب منى المهندس إسماعيل عثمان كشف بالمصاريف فقلت له وهل يحصل هاوى الصيد على ثمن لمتعته!".



محسن صالح

وتحدث صالح عن عمله مع مدرب النادى الأهلى الأسبق مستر هيديكوتى، قائلاً: "سر يذاع لأول مرة كنت مساعدا لهيديكوتى وكانت عليه ضغوط لإشراك وجوه شابه، وفى مباراة ودية مع الأوليمبى نتيجة الشوط الأول ٠/٢ للأهلى، طلب منى إخراج كل الأساسيين الكبار وإشراك كل الاحتياطيين الشباب وانتهى الشوط الثانى بالتعادل٢/٢ وقال لى الخواجه إذا أردت أن تسكت المعارضين افعل كما فعلت!".

وتابع متحدثاً عن ذكرياته مع هيديكوتى قائلاً: " سر يذاع لأول مرة..مباراة كأس مصر الأهلى والزمالك ٢/٤ والزمالك متقدم ١/٢ طلب منى هيديكوتى تجهيز الخطيب وطاهر فقلت له إنهما يشتكيان من العضلة الضامة، فقام وأمرهما بالإحماء ودفع بهما فى الشوط الثانى، وانقلبت النتيجه وفاز الأهلى٢/٤ وقال لى عندما تكون خاسرا ادفع بكل نجومك حتى لا تلام".