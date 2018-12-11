شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفض إراحة الأساسيين بالزمالك أمام بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، بإشراك كل العناصر الأساسية فى مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل، بذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية رغم الفوارق الكبيرة بين الفريقين من ناحية الإمكانيات الفنية .

وأكد جروس لمعاونيه بالزمالك خوض مباراة القطن بالقوة الضاربة بالكامل والتشكيل الأساسى لرغبته فى تحقيق انتصار عريض خلال لقاء الذهاب لخوض مباراة العودة بارتياح أكثر، خاصة مع وجود عزيمة وإصرار للمنافسة بقوة على اللقب .

وسيكون محمود الونش الغائب الوحيد عن الزمالك فى مواجهة بطل تشاد، مع إمكانية عدم مشاركة عبد الله جمعة بالجبهة اليسرى للإصابة، لكن هذا لا يؤرق الجهاز الفنى بشكل كبير لوجود بهاء مجدى الظهير الأيسر الأساسى وجاهزيته لخوض اللقاء .

فيما أطمئن جهاز الزمالك على جاهزية التونسى فرجانى ساسى للتواجد فى وسط الملعب، وكذلك مصطفى فتحى بعد تعرض الثنائى لإصابة خفيفة خلال مباراة المصرى الأخيرة ومغادرة الملعب متأثرين بالإصابة .