شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرح تذاكر مباراة القطن التشادى للجماهير غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، أن مباراة الفريق أمام القطن التشادى فى ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية ، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت ، سوف تشهد دخول الجماهير للمدرجات ، لاول مرة خلال الموسم الحالي عن طريق التذاكر وليس الدعوات .

وقرر مجلس الزمالك، بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول ، غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحا ، والتذاكر المطروحة للبيع سوف تشتمل درجة أولى وتانية و موحدة و مقصورة .

وأكد مجلس الزمالك ، بأنه ستكون تلك التجربة الاولى خلال الموسم الحالي ، وفى حالة الالتزام والانضباط بالتشجيع في المدرجات ، وعدم استخدام الشماريخ أو السباب سوف تعم التجربة خلال مباريات الفريق ببطولة الدوري العام .