شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تُحدد شروط ودية الاستعداد لموقعة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح اتحاد الكرة خطوط اتصال مع عدد من الاتحادات الأفريقية المجاورة للنيجر لخوض مواجهة ودية رسمية خلال الأجندة الدولية لشهر مارس المقبل قبل مواجهة النيجر الرسمية فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التى تأهل لها الفراعنة، وذلك لتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى للعبة الذى يرفض خوض مواجهات ودية فى قارة أخرى بنفس الأجندة إلا بشروط أهمها مرور 5 أيام بين المباراة والأخرى وهو الأمر الذى يصعب معه تنفيذ الودية نظرًا لأن الأجندة الدولية ممتدة لتسعة أيام فقط.

من جانبه أكد هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" صعوبة إقامة المباراة الودية المقبلة فى أى من البلدان العربية لضيق الوقت وهو ما جعل اتحاد الكرة يستقر على إقامة المباراة بأحد البلدان القريبة من النيجر لتفادى ضيق الوقت والتماشى مع تعليمات "فيفا" بإقامة المباريات الودية فى نفس القارة، متابعًا: "نتمنى تذليل كل العقبات للجهاز الفنى وسنعلن فور إنهاء المخاطبات الرسمية مع المنتخب الذى سنواجهه عن الموعد والمكان.