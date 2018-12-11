شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى اليوم الثلاثاء 11 /12 /2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى التاسعة مساء اليوم مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى باستاد محمد الخامس فى إطار مباريات إياب دور الستة عشر للبطولة العربية .

ونستعرض أهم 5 معلومات عن مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى السطور التالية ..

مواجهات الإسماعيلى والأندية المغربية

مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تعد هذه المباراة الخامسة للدراويش على الملاعب المغربية، حيث سبق وخاض 4 مباريات فى بطولتين مختلفتين، فاز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر فى مثله، سجل لاعبوه 7 أهداف ومنى مرماه 3 أهداف وحافظ على شباكه نظيفة "كلين شيت" فى مباراتين.

المباراة الأخيرة لفييرا مع الإسماعيلى

وتعد مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى هى المواجهة الأخيرة للبرازيلى يوسف فييرا مع الدراويش بعد أن أبلغ إدارة النادى بعزمه الرحيل عن منصبه لظروف أسرية، وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الفريق يوم 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

نتيجة مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والرجاء

أقيمت مباراة الذهاب بين الإسماعيلى والرجاء المغربى فى أكتوبر الماضى على استاد الإسماعيلية وانتهت بالتعادل السلبى.

سيناريوهات صعود الإسماعيلى لدور الـ16

مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تتطلب فوز الدراويش بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية، ولحصد إحدى البطولات التى يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك فى ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدوري.

المباراة الأخيرة للإسماعيلى والرجاء قبل لقاء الليلة

قبل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى يعيش فريق الدراويش فترة جيدة بتأهله لدور الـ 32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا مُتخطيًا عقبة ماسيجير البوروندى بمجموع المباراتين 3-1 وضرب موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32، فيما خسر الرجاء المغربى، من الفتح الرباطى بهدف نظيف ضمن منافسات الدورى المحلى، جاء ذلك بعد أن قام الأسبانى كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء، بإراحة عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب ضغط المباريات المحلية والأفريقية والعربية، وأقام لاعبو الفتح قبل بداية المباراة ممر شرفى لفريق الرجاء احتفالًا بلقب كأس الكونفدرالية الذى توج به الأخير على حساب فيتا كلوب الكونغولى.