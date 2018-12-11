شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقترب من ضم صانع ألعاب نبروه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادى غزل المحلة من الحصول على خدمات يسرى إبراهيم صانع ألعاب نبروه، بعدما نجح اللاعب فى إقناع الجهاز الفنى للغزل بقدراته الفنية والبدنية بعدما شارك فى التدريبات على مدار الفترة الماضية .

ومن المقرر أن يقوم سمير كمونة المدير الفنى لغزل المحلة بتقديم مذكرة رسمية لإدارة النادى للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ22 عاما الذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والمهاجم الصريح .

وفى نفس السياق تقدم سمير كمونة بمذكرة رسمية لإدارة غزل المحلة طلب خلالها التعاقد مع ستة لاعبين من أجل دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة وذلك من أجل استمرار الفريق فى المنافسة على الصعود للدورى الممتاز .