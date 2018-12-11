شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسام حسن عن تدريب الأهلى: "كل وقت وله أذانه " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام حسن المدير الفنى لفريق بيراميدز، أن لاعبى الفريق كان ينقصهم العامل البدنى خلال الفترة الماضية وعدم التنظيم داخل أرض الملعب وهذا الامر تم العمل علية وهو ما ظهر على اللاعبين خلال المباراتين الماضيتين .

وأضاف حسام حسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت لبرنامج ملعب أون، الذى يقدمة الإعلامى سيف زاهر أنه يوجد بعض المراكز يوجد بيها عجز وسوف يتم تدعيمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة للمنافسة على بطولة الدورى الممتاز .

وأشار حسام حسن أن المنافسة هذا الموسم على بطولة الدورى الممتاز سوف تشهد صعوبة لوجود لاعبين أقوياء بأندية الأهلى والزمالك .

وعلق حسام حسن على تولية القيادة الفنية للاهلى قائلا "كل وقت وله أذانه " مؤكدأ أنه لم يتحدث معه فى هذا الامر اي مسئول فى الوقت الحالى وانه يحترم نادى بيراميدز مؤكدا أن الأهلى رمز كبير وتواجدت بين جدرانه 22 عاما بالنادى وأنا وإبراهيم من ضمن أفضل 20 كابتن للنادى ".