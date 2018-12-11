شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير تخوض منافسات بطولتى التضامن والعرب لرفع الأثقال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، سارة سمير لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات بطولة التضامن والعرب التى تستضيفها مصر فى إستاد القاهرة فى وزن 76 كجم . ويذكر أن منافسات التضامن تعد إحدى المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 . وشهد افتتاح البطولة أول أمس الأحد حضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى الذى حرص على التواجد.

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