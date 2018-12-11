شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى اليوم الثلاثاء 11 / 12 / 2018 بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 12 / 2018 مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى إطار مباريات إياب دور الستة عشر للبطولة العربية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى.

موعد مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تقام مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى على استاد محمد الخامس بالمغرب فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة. النتيجة الإيجايبة هدف الإسماعيلى أمام الرجاء

مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تتطلب تحقيق الدراويش الفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية ، ولحصد إحدى البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدوري.

موقف الإسماعيلى الأفريقى والمحلى

قبل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى يدخل الفريق الأصفر لقاء الليلة منتشيًا بتأهله لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مُتخطيًا عقبة ماسيجير البوروندى بمجموع المباراتين 3-1 وضرب الدراويش موعدًا مع القطن الكاميرونى في دور الـ32 ، ويتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ14 لقاء .

فييرا يخصص رقابة على ثلاثى الرجاء ويأمل فييرا المدير الفنى للاسماعيلى أن ينجح لاعبيه فى تخطى عقبة الرجاء المغربى بطل الكونفدرالية وطالب المدير الفنى لفريق للإسماعيلى مدافعيه بتخصيص رقابة على أهم لاعبى الرجاء وعلى رأسهم محمود بنحليب هداف كأس الكونفدرالية ومحسن ياجورو، وزكرياء حدراف، وتابع المدرب البرازيلى تسجيلات للفريق المغربى لاسيما ببطولة كأس الكونفدرالية، حيث سجل الثلاثى حضورهم القوي في هذه المسابقة، إذ تمكنوا من تسجيل 25 هدفًا أى أكثر من ثلثى أهداف الفريق بالبطولة التى حصدو فيها اللقب على حساب فيتا كلوب. هطول الأمطار متوقع فى مواجهة الإسماعيلى والرجاء واصطحبت بعثة الإسماعيلى فى المغرب أحذية المطر للاعبين فى ظل التغير المناخى الذى تشهده مدينة الدار البيضاء، حيث من المتوقع وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط الأمطار أثناء المباراة.