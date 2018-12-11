شكرا لقرائتكم خبر عن الشاطئية يواجه كوت ديفوار فى بطولة أمم أفريقيا بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق، نظيره كوت ديفوار فى ثالث مباريات الفراعنة بأمم أفريقيا التى تستضيفها شرم الشيخ والمؤهلة لكأس العالم بعد خوض الفراعنة أولى مبارياتهم أمام منتخب المغرب الشقيق وانتهت بفوز كبير للفراعنة 6/1 ثم مواجهة مدغشقر والتى فاز بها الفراعنة أيضًا 4 / 2 .

وانطلقت فعاليات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، عام 2006، واحتضنت جنوب أفريقيا أول نسخة، وحصد منتخب الكاميرون أول ألقابها، ويعد المنتخب السنغالى الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 4 ألقاب، بينما يأتى المنتخب النيجيرى فى المركز الثانى، برصيد لقبين، ثم الكاميرون ومدغشقر بلقب.

ويتأهل الفائز والوصيف من تلك النسخة المقامة بمصر إلى فعاليات كأس العالم مباشرة.