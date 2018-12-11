شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة: متمسكون بأنطوى ولا توجد نية لرحيله فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو مصر المقاصة، تمسكهم الكامل بالغانى جون أنطوى خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أنه لا نية مطلقا للموافقة على رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية .
كان مصر المقاصة قد وافقوا على رحيل الثنائى إيريك تراورى ومحمود وحيد لبيراميدز والأهلى على الترتيب وهو ما جعل البعض يتوقع قرب رحيل انطوى مع وجود بعض العروض المحلية أبرزها من الزمالك .
وقد أشار مصدر مسئول داخل المقاصة أن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق تمسك باستمرار انطوى مع الفريق حتى نهاية الموسم خاصة وأن الفريق مرتبط بمواجهات قوية ولديه فرصة جيدة فى احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بالدورى وهو ما يتيح له العودة للمشاركة فى البطولات القارية من جديد .
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