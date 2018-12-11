شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع "ستيف بروس" (فيديو)

كتب: ضياء السقا

حسم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول حقيقة تعاقد الأهلي مع ستيف بروس المدير الفني السابق لهال سيتي الإنجليزي، خلال الساعات القادمة.

وقال شوبير في تصريحات لبرنامج الماتش، الذي يقدمه هاني حتحوت، على صدى البلد، إن ستيف بروس لن يتواجد في مصر خلال الساعات المقبلة كما يتردد.

وأضاف الإعلامي: "ستيف بروس مش جاي مصر النهاردة ولا بكرة واحتمال كبير ميتمش التعاقد معاه، وإدارة النادي قد تنتظر قليلًا حتى تستقر على المدرب الجديد".

وعن اتهامه بتسريب أخبار الأهلي، أوضح: "أنا إعلامي وده شغلي، وبجتهد وبربط الأحداث ببعض وبوصل لنتيجة صحيحة.. والموضوع ده زعل ناس مني في مجلس الأهلي"

وتوقع شوبير أن يستمر محمد يوسف مديرا فنيا للأهلي، خلال الفترة المقبلة، لأن الإدارة تفضل التريث في ملف اختيار المدرب الأجنبي الجديد.