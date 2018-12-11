ليلة الحسم أمام نابولي.. ننشر فرص تأهل ليفربول لدور الـ16 بدوري الأبطال

كتب: ضياء السقا

تعتبر المجموعة الثالثة، بدوري أبطال أوروبا أكثر المجموعات إثارة وكل الاحتمالات واردة فيها، إذ أمام باريس سان جيرمان وليفربول ونابولي فرص للتأهل، باستثناء النجم الأحمر الذي فقد الأمل في التأهل لدور الـ16، لكن فرصته في التحول للدوري الأوروبي لاتزال قائمة.

ووضع ليفربول نفسه في "حسبة برمة" وأصبحت نسبة خروجه من دور المجموعات كبيرة، خاصة أنه سيستضيف نابولي، "المنظم دفاعيا"، في العاشرة مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، فيما سيلعب باريس ضد النجم الأحمر في مباراة سهلة للفريق الفرنسي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، فيما تصدر نابولي الترتيب بـ9 نقاط، يليه سان جيرمان بـ8 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي النجم الأحمر الصربي بـ4 نقاط.

فرص صعود ليفربول لدور الـ16في الحالات التالية:

1- فوز ليفربول علي نابولي بنتيجة 1-0، ففي هذه الحالة سيتم اللجوء لفارق الأهداف الذي سيرجح كفة الريدز.

2- في حالة تسجيل نابولي أي أهداف يجب على ليفربول الفوز بفارق هدفين.

ملحوظة: في الحالتين السابقتين يجب أن يفوز باريس علي النجم الأحمر.

3- في حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، يصعد ليفربول ويتصدر المجموعة إذا فاز على نابولي بأي نتيجة.

وبالنسبة لنابولي فإن التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد بنتيجة أكبر من (1-0) ستؤهله، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

يستضيف ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد آنفيلد، في إطار منافسات الجولة السادسة، والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول، المحترف في صفوفه المصري محمد صلاح، في المجموعة الثالثة بجانب باريس سان جيرمان ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.

وتلقى ليفربول، خسارة صادمة من باريس سان جيرمان بهدفين لهدف، على ملعب الأخير بحديقة الأمراء، في الجولة الخامسة.

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ريال مديد الإسباني بنتيجة 3- 1.

وساهم صلاح بشكل كبير في وصول ليفربول إلى نهائي الأبطال، الموسم الماضي، بعدما قدم أداء قويا، ولكنه تعرض لإصابة قاسية خسر بعدها فريقه أمام ريال مدريد.

وسجل النجم المصري، 10 أهداف وصنع 4 أهداف في مشوار وصول ليفربول إلى نهائي النسخة الماضية.

أما في النسخة الحالية فقد سجل صلاح هدفين حتى الآن.

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