رياضة | الزمالك يحسم موقفه من منافسة الأهلي على "الشحات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم موقفه من منافسة الأهلي على "الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك، موقفهم من التعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، والمرشح للانتقال للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستقر مسئولو الزمالك على عدم التفاوض مع حسين الشحات بسبب أن الصفقة ستتكلف مبالغ مالية ضخمة إضافة إلى رغبة الشحات في اللعب للأهلي.

ويسابق الأهلي الزمن للتعاقد مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.