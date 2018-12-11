رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي – مباشر - الاسطورة - بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي – مباشر - الاسطورة - بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة نظيره توتنهام الإنجليزي على ملعب الكامب نو معقل البارسا العريق، وذلك مساء اليوم الثلاثاء والموافق 11/ 12/ 2018 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وسيلتقي برشلونة مع توتنهام اليوم الثلاثاء على ملعب الكامب نو في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، و11:00 بتوقيت مكة المكرمة وذلك في الجولة السادسة والمصيرية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر برشلونة مجموعته برصيد 13 نقطة فيما يتواجد توتنهام في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساويا مع الإنتر صاحب المركز الثالث وآيندهوفن في القاع بنقطة واحدة.
وسيتم نقل مباراة برشلونة مع توتنهام هوتسبر عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 الرياضية المشفرة حصريا bein sport 3 HD فيما سيقوم المعلق التونسي المتألق عصام الشوالي بالتعليق على اللقاء.
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