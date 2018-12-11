رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي – مباشر - الاسطورة - بدون تقطيع

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يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة نظيره توتنهام الإنجليزي على ملعب الكامب نو معقل البارسا العريق، وذلك مساء اليوم الثلاثاء والموافق 11/ 12/ 2018 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيلتقي برشلونة مع توتنهام اليوم الثلاثاء على ملعب الكامب نو في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، و11:00 بتوقيت مكة المكرمة وذلك في الجولة السادسة والمصيرية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة مجموعته برصيد 13 نقطة فيما يتواجد توتنهام في المركز الثاني برصيد 7 نقاط متساويا مع الإنتر صاحب المركز الثالث وآيندهوفن في القاع بنقطة واحدة.

ويرغب فريق توتنهام في حصد الثلاث نقاط لضمان التأهل للدور التالي بدلا من صعود إنتر ميلان الإيطالي المحتمل، ويمكنكم مشاهدينا متابعة البث المباشر لمباراة توتنهام وبرشلونة عبر موقع الخليج 365 لايف.

وسيتم نقل مباراة برشلونة مع توتنهام هوتسبر عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 3 الرياضية المشفرة حصريا bein sport 3 HD فيما سيقوم المعلق التونسي المتألق عصام الشوالي بالتعليق على اللقاء.

ويمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي لمباراة برشلونة وتوتنهام في الجولة الأخيرة والحاسمة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 لايف.

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