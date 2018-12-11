رياضة | يلا شوت الجديد hd .. مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم بث مباشر في دوري أبطال أوروبا كورة ستار بجودة عالية

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مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر hd يلا شوت، حيث يستضيف نادي برشلونة الإسباني نظيره توتنهام الإنجليزي في الجولة السادسة من منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وذلك مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو في مباراة يخوضها الفريقين بطموحات مختلفة
مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام بث مباشر
يبدأ توقيت مشاهدة مباراة برشلونة ضد توتنهام في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الرياض، وستنقل المباراة على قناة bein sport hd 3 مباشرة بتعليق عصام الشوالي، وسوف نضع لكم رابط مشاهدة البث المباشر للقاء يوتيوب قبل بداية المباراة بدقائق، في قمة أوروبية ساخنة.
بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام
ويسعى نادي برشلونة لتكرار فوزه على توتنهام بعد ضمان التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في حين يسعى توتنهام لتحقيق الفوز الذي يكفل له التواجد في دور الستة عشر من المسابقة دون النظر لنتيجة مباراة إنترميلان وإيندهوفن.
برشلونة وتوتنهام يلا شوت
وانتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وتوتنهام على ملعب الأخير في ويمبلي بفوز البلوغرانا بنتيجة كبيرة 4-2، ويحاول توتنهام بقيادة نجمه هاري كين الثأر من نتيجة المباراة الأولى لضمان التأهل مباشرة للدور المقبل.
مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وخاصة في الوطن العربي، وسنقدم لكم بث مباشر يلا شوت للمباراة في وقت لاحق.
رابط مشاهدة مباراة برشلونة وتوتنهام
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