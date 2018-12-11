رياضة | حارس توتنهام يكشف طريقة إيقاف "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس توتنهام يكشف طريقة إيقاف "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هوغو لوريس، على صعوبة إيقاف نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قبل مواجهة الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال القائد هوغو لوريس إن "برشلونة سيخوض مباراة قوية بغض النظر عن أي تغييرات سيجريها الفريق الإسباني على تشكيلته".

وأضاف الحارس الفرنسي: "أي مباراة أمام برشلونة في ملعب كامب نو تكون مواجهة خاصة.. إنه ملعب استثنائي في مواجهة أحد أفضل الفرق.. الظروف متباينة بين الفريقين.. لكن لاعبي برشلونة يدركون جيداً أنهم عندما يرتدون قميص الفريق فعليهم الفوز بصرف النظر عن أي عوامل أخرى.. سيرغبون في تحقيق الفوز".

وأضاف الحارس الفرنسي: "لن تكون مباراة سهلة.. لكن الأهم هو أننا نؤمن بفرصتنا في التأهل.. سنخوض المباراة ونحن واثقون بنسبة 100% أن بإمكاننا تحقيق هذا الأمر.. من الصعب جداً الحد من خطورة لاعب مثل ليونيل ميسي.. وإذا نجحنا في هذا سنحتاج إلى العمل الجماعي كفريق.. كما يجب علينا تقديم أداء رائع".

ويتصدر برشلونة المجموعة برصيد 13 نقطة متقدماً على توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان ولكل منهما سبع نقاط في المركز الثاني بينما يتذيل آيندهوفن الهولندي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويتفوق توتنهام على إنتر ميلان في سجل المواجهات المباشرة بعد أن خسر 2-1 في ميلانو وفاز 1-0 على أرضه.