رياضة | يلا شوت الجديد HD .. هنا مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر على Bein sports كورة ستار مباشرة بجودة عالية

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يلا شوت الجديد HD .. هنا مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر على Bein sports كورة ستار مباشرة بجودة عالية

يسعى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لحجز مقعده في دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف نابولي الإيطالي في العاشرة مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة ليفربول ونابولي اليوم:-

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حقق فوزًا عريضًا على بورنموث برباعية نظيفة السبت الماضي ليعتلي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 42 نقطة، فيما يسعى محمد صلاح لاستعادة بريقه الأوروبي بعد التوهج المحلي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بورنموث ليتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف متساويًا مع أوباميانج لاعب أرسنال.

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول يغيب عن ليفربول الثلاثي جو جوميز وناثانيل كلاين ودومينيك سولانكي بداعي الإصابة، وذلك رفقة الغائب منذ بداية الموسم أليكس-أوكسليد تشامبرلين لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أي لاعب بداعي الإيقاف. سيبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بجويل ماتيب بدلاً من المدافع الإنجليزي المُصاب، وسيكون الظهير الأيمن هو أليكساندر-آرنولد، وبالطبع سيتواجد في الهجوم الثلاثي محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني. التشكيل | 4-3-3 أليسون آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جيورجينيو فينالدوم ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي سيغيب عن نابولي الثنائي سيموني فيردي وفلاد كيريكيش بداعي الإصابة، ولن يفتقد أبناء الجنوب لأي لاعب في رحلة إنجلترا للإيقاف. سيبدأ أنشيلوتي بطريقته التي بدأ في الاعتماد عليها في المباريات الأخيرة (4-4-2)، وسيواصل الاعتماد على ماكسيموفيتش في مركز الظهير الأيمن بدلاً من هوساي الذي أصبح ملازماً لمقاعد البدلاء بعد هبوط مستواه، وسيتكون ثنائي الهجوم من السريعين إنسيني وميرتينس. التشكيل | 4-4-2 دافيد أوسبينا ماريو روي - خاليدو كوليبالي - راؤول ألبيول - نيكولا ماكسيموفيتش فابيان رويز - ماريك هامشيك - ألان - خوسيه كاييخون لورينزو إنسيني - دريس ميرتينس

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل أو بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، لحجز مقعده في دور الـ 16 دون النظر لنتيجة مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان التي ستقام في نفس التوقيت بينما يكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل للتأهل.

ليفربول يمكن أيضًا أن يتأهل بالفوز على نابولى بأى نتيجة فى حال تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، وقد يودع محمد صلاح ورفاقه كل المسابقات الأوروبية الموسم الحالي مبكرًا، حال الخسارة أمام نابولى وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، حيث سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".

يلا شوت الجديد HD .. هنا مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر على Bein sports كورة ستار مباشرة بجودة عالية

