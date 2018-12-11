رياضة | نجوم المنتخب يتدخلون لإنهاء أزمة "كهربا وأجيري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم المنتخب يتدخلون لإنهاء أزمة "كهربا وأجيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري إعادة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك، إلى صفوف الفراعنة في الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد تدخل عدد من الدوليين وإقناع خافيير أجيري بمحو الصورة السلبية التي صدرها البعض عن اللاعب للمدير الفني.

ووجه "كهربا" إشارات نحو الجهاز الحالي خلال مباراة فريقه ضد حرس الحدود في الدوري المصري.