رياضة | الإسماعيلي يصارع الرجاء في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يصارع الرجاء في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي مساء الثلاثاء، في إياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويطمح الفريقان، لحسم بطاقة التأهل الأخيرة لدور الثمانية للبطولة، بتحقيق الفوز بعد تعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الذهاب الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية المصرية.

ويدخل الرجاء، المباراة برغبة جامحة لتحقيق الانتصار يعززها دعم جماهيري كبير منتظر أن تكتظ به مدرجات ملعب محمد الخامس، خاصةً بعد فوز النادي المغربي بلقب كأس الكونفيدرالية.

بينما يسعى الإسماعيلي، إلى مفاجأة أصحاب الأرض، والفوز باللقاء والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للبقاء في البطولة إلى جانب فريق الاتحاد السكندري المصري المتأهل بعدما خرج فريقا الأهلي والزمالك من دور الـ 16.