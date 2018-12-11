رياضة | موقعة نارية بين برشلونة وتوتنهام في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقعة نارية بين برشلونة وتوتنهام في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلتقي توتنهام نظيره برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة يجب أن يفوز فيها الطرف الإنجليزي حتى يتأهل إلى ثمن نهائي البطولة.
ويسعى نادي توتنهام للحصول على النقاط الثلاث من أجل ضمان عبوره إلى الدور ثمن النهائي إلى جانب برشلونة.
في حين أن الفريق الكتلوني يبحث عن تقديم مباراة استعراضية أمام جماهيره بعد ضمان تاهله في الجولة الرابعة من هذه المسابقة.
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