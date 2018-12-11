رياضة | صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة لمعركة نابولي بدوري الأبطال

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يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم نظيره فريق نابولي على ملعب الانفيلد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: أليسون
خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، ماتيب، أرناولد
خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا
خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني
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