رياضة | صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة لمعركة نابولي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة لمعركة نابولي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي مساء اليوم نظيره فريق نابولي على ملعب الانفيلد ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، ماتيب، أرناولد

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، كيتا

خط الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني