الامارات | انتهاء أزمة نجم الهلال عمر خريبين في منتخب سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة نجم الهلال عمر خريبين في منتخب سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "24 سبورت" السوري، عن جلسة مصالحة جمعت مهاجم فريق الهلال السعودي عمر خريبين والمدير الفني لمنتخب سورية الأول لكرة القدم الألماني براند شتانغة، كانت من نتائجها وضع حدٍ للخلاف الذي نشب خلال الفترة الماضية بين شتانغة وخريبين والتي كان يمكن لاستمرارها تهديد مشاركة خريبين من المشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات آسيا التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل.

وأشار الموقع إلى تدخل رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي الدباس بصورة مباشرة في حل الأزمة الناشبة بين المدرب واللاعب، وذلك بعد أن حرص الدباس على الجمع بين شتانغة وخريبين في جلسة لتصفية الأجواء والجمع بينهما في لقاء أقيم في مقر الاتحاد السوري لكرة القدم.

وأكد الدباس في تصريحات للموقع، إن: "خريبين أصبح جاهزاً للالتحاق بتدريبات المنتخب السوري في معسكر دمشق، وأن اللاعب حريصاً على الانضمام للمنتخب في بطولة آسيا، كما أن المدرب شتانغة أبدى رغبته في تواجد جميع العناصر السورية المميزة من أجل الهدف المنشود والمنافسة على لقب البطولة الآسيوية وإسعاد الجمهور السوري".

والجدير ذكره، شهدت العلاقة بين المدرب براند شتانغه واللاعب عمر خريبين حالة من التوتر، على خلفية الاعتذارات المتكررة لخربيبين في الإلتحاق بالمباريات الودية الأخيرة للمنتخب السوري، ما دفع رئيس الاتحاد السوري فادي الدباس للتدخل وحل الخلاف للاعب والمدرب، خصوصاً أن نسور قاسيون أمام استحقاق هام في كأس آسيا في الإمارات يناير المقبل، في ظل وقوع المنتخب السوري في المجموعة الثانية التي وضعته أمام فرصة لرد الاعتبار من المنتخب الأسترالي بعد ضياع الحلم التأهل إلى كأس العالم 2018 بخسارة نسور قاسيون الملحق الآسيوي أمام الكانغرو، كما سيواجه منتخب سورية في المجموعة ذاتها طموحات منتخبي الأردن وفلسطين في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلة للدور الـ 16 من البطولة القارية.