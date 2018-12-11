شكرا لقرائتكم الأهلى يتقرب من ضم حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو النادي الاهلي من ضم حسين الشحات لاعب نادي العين الأماراتي، بعدما حصلت مسئولو لإدارة الحمراء على وعد من نظراؤهم في النادي الإماراتي بإتمام الصفقة عقب كاس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات خلال ديسمبر الجاري .

وفي هذا الشأن ، قال مصدر في القلعة الحمراء أن الاهلي انهى إتفاقه مع الشحات على العودة للدوري المصري لكن هذه المرة عبر بواية القلعة الحمراء وليس ناديه السابق مصر المقاصة ، وأوضح المصدر أن إدارة الاهلي رصدت مبلغ كبير لإتمام الصفقة خاصة في ظل الحاجة المُلحّة لضم اللاعب في إنتقالات يناير الشتوية المقبلة .

وأوضح المصدر الأهلاوى أن إدارة نادى العين ابدت مرونة مؤخراً في الإستغناء عن خدمات الشحات بعد التعاقد مع لاعب الوسط المالي تونجو حامد دومبيا وقيده في قائمة الفريق لمدة موسمين بجانب مفاوضات النادي الاماراتي مع لاعبين أجانب أخرين بشكل يُجبره على التخلّي عن بعض لاعبيه الأجانب ومنهم حسين الشحات ، وأكد المصدر أن الاهلي ينتظر مشاركة الشحات مع العين بمونديال الأندية وبعدها سيتم إعلان الصفقة وربما يتم الإعلان عن الصفقة قبل هذا الموعد إذا سارت المفاوضات في طريقها الصحيح الذي يتم التخطيط له حالياً من خلال دفع مبلغ يقترب من 30 مليون جنيه لأتمام الصفقة.