اخبار الرياضه

أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية لهذا اليوم

0 نشر
0 0

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي: 

أسعار الشراء

السعودي : 135

الدولار : 509

الإماراتي : 137

أسعار البيع

السعودي : 136

الدولار : 518

  

الإماراتي : 138 

*وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية لهذا اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى