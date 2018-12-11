ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم .. وهي كالتالي:
أسعار الشراء
السعودي : 135
الدولار : 509
الإماراتي : 137
أسعار البيع
السعودي : 136
الدولار : 518
الإماراتي : 138
*وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.
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