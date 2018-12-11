شكرا لقرائتكم الكاف يجبر المنتخب على خوض مبارياته ببرج العرب بسبب نسبة الـ75 % للجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاء خطاب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم – كاف- بضرورة أن تتواجد الجماهير فى المباريات التى تتبع الكاف بنسبة 75 % من سعة الاستاد ليجبر مسئولو الجبلاية على إقامة مباريات المنتخب المقبلة باستاد برج العرب خاصة أن استاد القاهرة يشهد بعض الإصلاحات إلى جانب أن إقامة مباريات المنتخب عليه أو فى أى استاد داخل مدينة القاهرة سيتسبب فى حالة كبيرة من الزحام داخل المدينة وبالتالى سيكون استاد برج العرب هو أفضل الاختيارات لاستضافة مباريات المنتخب المقبلة خاصة أنه يسع لـ 60 ألف مشجع و ابتعاده عن المناطق السكنية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سوازيلاند أحد أيام 10 أو 11 أكتوبر فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون ثم مباراة يوم 15 أو 16 بسوازيلاند فى الجولة الرابعة لنفس البطولة.