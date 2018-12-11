شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يوضح موقف التوأم من تدريب الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم حسن، مدير الكرة في نادي بيراميدز، إنه وشقيقه حسام لم يتلقيا أية عروض رسمية من نادي الأهلي لقيادة الجهاز الفني، مشددا على أن تدريب القلعة الحمراء شرف لأي مدرب.

وأضاف في تصريحات لفضائية «أون سبورت»، مساء الاثنين: «إحنا ولاد النادي الأهلي، ولينا فيه وليه فينا حاجات كتير، أنا مش عايز أتكلم عشان مسببش إحراج للنادي اللي إحنا فيه ولا لإدارة الأهلي».

وتابع: «لو وصلنا أي عرض يبقى شرف كبير، لكن بنحترم النادي اللي إحنا فيه، محدش يرفض تدريب الأهلي، وتركيزنا الآن في عملنا مع بيراميدز».

وفاز فريق بيراميدز على فريق حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الاثنين، معززا وصافته لجدول ترتيب الدوري المصري بعد الزمالك المتصدر.