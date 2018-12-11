شكرا لقرائتكم قلق داخل الزمالك من ملعب مباراة العودة أمام القطن التشادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الجهاز الفنى لفريق الزمالك تخوفه الشديد من ملعب مباراة العودة أمام القطن التشادى المقرر إقامتها باستاد إدريس محمد أويا بمدينة ندجامينا عاصمة تشاد، بعد التأكد من تغطية الملعب بنجيل صناعى سيء مما قد يعرض اللاعبين للإصابة بسهولة بخلاف تعرضهم لإجهاد شديد قد يؤثر على مستوى بعض العناصر فى المباريات التالية .

وسبق وخاض منتخب مصر مباراة بنفس الملعب فى تصفيات أمم أفريقيا 2017 حسمها الفراعنة بنتيجة 5/1 أمام منتخب تشاد وشهد اللقاء مشاركة محمود كهربا لاعب الزمالك ضمن تشكيلة المنتخب ويخشى جروس ومعاونيه تأثر اللاعبين من سوء أرضية الملعب لذا يرغب فى حسم المواجهة من مباراة الذهاب دون الانتظار للقاء العودة .

يذكر أن الزمالك سوف يستضيف بطل تشاد يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية على أن يقام لقاء العودة بتشاد.