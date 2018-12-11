شكرا لقرائتكم الجونة يستضيف الانتاج الحربى اليوم بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى مع دقات الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام ، فى مواجهة صعبة للفريق الدجلاوى الذى سقط أمام حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة بأربعة أهداف مقابل هدف فيما تعادل الانتاج الحربى مع المصرى البورسعيدى سلبياً .

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 15 هدف .

ويأمل اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة فى العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى أمام منافس كبير يقدم مستويات طيبة للغاية هذا الموسم فيما يبحث مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى عن خطف النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة .

ومن المقرر أن يشارك محمد محمود مع وادى دجلة فى مواجهة الليلة لتصبح مواجهة الإنتاج الأخيرة له مع الفريق الدجلاوى بعد الإعلان عن إنضمامه لصفوف الأهلى رسميًا.